Germania-Italia: sottosegretario Merlo incontra presidente del Saarland Hans

- E' iniziata la visita del sottosegretario agli Esteri con delega per gli italiani nel mondo, Ricardo Merlo, in Germania. A Saarbrucken, Merlo – fondatore e presidente del Movimento Associativo Italiani all’Estero - ha avuto una riunione con gli esponenti del locale Com.It.Es. che rappresenta una comunità di oltre 25.000 connazionali, come riferito in un comunicato. Il sottosegretario ha quindi incontrato il ministro presidente del Saarland, Tobias Hans, il Ministro per l’Europa Peter Strubell e il capo della Cancelleria del Land, Enric Aitel. Gli esponenti del governo locale hanno riferito al sottosegretario parole di grande apprezzamento per il ruolo storico degli italiani in Saarland. La discussione si è quindi concentrata sulle modalità migliori per assicurare la tutela consolare ai nostri connazionali. Il ministro Hans ha assicurato al riguardo la massima disponibilità delle autorità locali nel fornire la collaborazione necessaria. (segue) (Com)