Argentina: presidente Fernandez conferma presenza a celebrazione anniversario Gruppo di Puebla

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha confermato la sua presenza oggi alle celebrazioni del primo anniversario dalla nascita del "Gruppo di Puebla", foro progressista regionale nato il 9 luglio del 2019 che tra i principali punti programmatici si dichiara tuttora a favore della non ingerenza nella crisi politica ed istituzionale del Venezuela. La presenza di Fernandez è stata ufficializzata da una nota della presidenza argentina dove si sottolinea che il presidente argentino "sarà affiancato da sei ministri in esercizio e da otto ex presidenti ibero americani" oltre a "leader progressisti di 17 paesi". La celebrazione, prosegue la nota, sarà un'occasione per "discutere l'agenda progressista per superare la crisi della pandemia del Covid-19". (segue) (Abu)