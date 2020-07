Argentina: presidente Fernandez conferma presenza a celebrazione anniversario Gruppo di Puebla (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente argentino è stato tra i fautori della nascita del Gruppo di Puebla prima ancora di assumere la guida del paese nel dicembre del 2019. In questo senso le proposte del foro progressista rispecchiano in gran parte i lineamenti della politica economica e della politica estera del governo Fernandez. Un anno fa il capo di Stato argentino aveva definito il nascente Gruppo di Puebla come "un insieme di dirigenti politici della regione rispettosi della istituzionalità e della democrazia che propongono alternative diverse a quelle che hanno imperato negli ultimi anni". (segue) (Abu)