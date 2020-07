Argentina: presidente Fernandez conferma presenza a celebrazione anniversario Gruppo di Puebla (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La celebrazione riunirà oggi via teleconferenza agli ex presidenti, José "Pepe" Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil), Rafael Correa (Ecuador), Ernesto Samper (Colombia), Evo Morales (Bolivia), Martin Torrijos (Panama), Leonel Fernandez (Repubblica Dominicana) e José Luis Rodriguez Zapatero (Spagna), gli attuali ministri degli Esteri di Argentina e Spagna, rispettivamente Maria Aránzazu Gonzalez e Felipe Solà, e sempre dalla Spagna, il ministro per le Pari opportunità, Irene Montero. Annunciata come oratore anche l'economista italiana Mariana Mazzucato, docente della University College London e della Università del Sussex. Moderatrice del dialogo sarà l'attuale segretario esecutivo della Commissione economica per l'America Latina ed i Caraibi (Cepal) delle Nazioni Unite, Alicia Barcena. (Abu)