Messico-Usa: Lopez Obrador ha dichiarato di non aver parlato con Trump del muro alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato che nel corso del bilaterale con l'omologo statunitense Donald Trump, il tema del muro alla frontiera non è stato evocato, al pari di tutti quelli "divisivi". "È un tema che non è stato trattato perché abbiamo fatto in modo che l'incontro fosse centrato sulle cose sulle quali siamo d'accordo, lasciando le differenze da una parte", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Non era un tema che volevamo trattare, che vogliamo trattare, siamo grati che non si sia affrontato il tema in pubblico". Secondo alcune ricostruzioni dei media locali, la delegazione messicana aveva chiesto di evitare una sessione di domande aperte proprio per evitare che venissero evocati temi polemici, raccogliendo il consenso degli statunitensi.Stando alle fonti citate dai media, nella riunione a porte chiuse - e nella successiva cena - si sarebbero sostanzialmente trattati temi legati all'applicazione del nuovo trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca) e di cooperazione sanitaria nell'epoca del nuovo coronavirus, gettando anche le basi nuovi acquisti agli Usa di ventilatori, medicinali e possibili vaccini. Diversi testimoni presenti alla cena riferiscono segnalano che Trump avrebbe a un certo punto ironizzato sulla correttezza del suo comportamento dimostrata dal non aver "neanche" tirato fuori in pubblico il tema del muro. Nel dopo cena alla residenza dell'ambasciatore messicano a Washington, scrive il quotidiano "El Financiero", si sono passati in rassegna i punti di forza del discorso pubblico tenuto da Lopez Obrador.In particolare, alla delegazione messicana sarebbe piaciuto il passaggio sulla difesa della dignità dei lavoratori "latinos", mentre l'assenza di riferimenti polemici da parte di Trump nei confronti del vicino del sud sarebbe stata vista come prova del successo dell'approccio sperimentato da Città del Messico. Una strategia mirata ad esaltare gli aspetti virtuosi della relazione, anche personale, come dimostrano gli elogi che Lopez Obrador ha speso generaosi nei confronti di Trump.Nelle dichiarazioni rese mercoledì sera, al termine del bilaterale. Lopez Obrador ha sottolineato "la comprensione e il rispetto" mostrato da Trump nei confronti suoi personali e del suo paese. Un passaggio, peraltro non isolato, che non è sfuggito ai responsabili del profilo twitter @EquipoTrump, "il profilo twitter ufficiale bilingue per la campagna di @realDonaldTrump", pronti a girarlo al virtuale sfidante democratico, Joe Biden. "Di fatto, Joe, mentre tu vai avanti da anni a fare promesse vuote agli ispanici, il presidente Trump ha effettivamente rispettato la nostra comunità", si legge nel messaggio di risposta a quello di poco precedente, firmato da Biden. In vista del bilaterale alla Casa Bianca, l'ex vicepresidente aveva infatti ricordato che Trump, nel 2016, aveva lanciato la sua campagna chiamando "violentatori i messicani" e "propagato, sin da allora, il razzismo nei confronti della nostra comunità latina". Biden aveva esortato a riprendere il lavoro "in partnership col Messico" impegnandosi, da presidente, a "ripristinare la dignità e l'umanità al nostro sistema migratorio".Come abbondantemente anticipato nei giorni precedenti al viaggio, Lopez Obrador ha voluto rimarcare i buoni rapporti con il suo omologo, oltre la facciata di "contrapposizioni ideologiche", riconoscendogli valore anche sul piano personale. "Come nei migliori tempi delle nostre relazioni politiche, durante il mio mandato come presidente del Messico, invece di affronti contro la mia persona e, cosa che ritengo più importante, contro il mio paese, da lei ho ricevuto comprensione e rispetto", ha detto "Amlo". Il presidente messicano ha quindi ricordato che per molti le differenze di impostazione ideologica sarebbero state un ostacolo per le relazioni bilaterali. "Questo mal augurio non si è realizzato e ritengo che nel futuro non ci sarà motivo né necessità di rompere le nostre buone relazioni politiche, né l'amicizia tra i nostri governi", ha sottolineato."Lei non ci ha trattato come una colonia, al contrario, ha onorato la nostra condizione di nazione indipendente", ha rimarcato Lopez Obrador. Posizioni peraltro non inedite. Il presidente messicano non aveva mancato di ringraziare Trump per l'aiuto offerto nel caso delle trattative condotte ad aprile sul taglio alla produzione del petrolio in sede "Opec+". Nell'occasione la Casa Bianca offrì di compensare con sue sforbiciate al greggio parte della quota che il Messico, impegnato in un delicato rilancio della produzione interna, denunciava di non poter apportare. Lopez Obrador aveva poi apprezzato il "rispetto" mostrato dal vicino del nord dopo il massacro compiuto nei confronti di una famiglia mormone statunitense, nel nord del Messico. La famiglia chiede da tempo a Città del Messico che accolga l'offerta di collaborazione nelle indagini avanzata dagli Usa. Il paese latino ha però difeso il diritto ad esercitare la giustizia in maniera sovrana e respinto anche l'ipotesi fatta dalla Casa Bianca, poi tramontata, di inserire le bande narcos messicane nella lista delle organizzazioni ricercate per terrorismo internazionale. (Mec)