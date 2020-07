Albania: premier Rama assicura, socialisti sosterranno proposta per liste elettorali aperte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito socialista albanese, forza di maggioranza al governo in Albania, sosterrà la proposta dell’opposizione sull’istituzione di liste elettorali aperti. Lo ha confermato il primo ministro albanese, Edi Rama, nel corso di una dichiarazione alla stampa. Rama ha smentito le indiscrezioni secondo cui i socialisti sarebbero stati pronti a rompere l’accordo raggiunto dalle forze parlamentari lo scorso 5 giugno per la riforma elettorale, ma, secondo il premier di Tirana, “nessun punto di questo accordo è stato violato”. Secondo Rama, l'apertura delle liste non è mai stato un "tabù" per il Partito socialista e che ciò sarà realizzato in due fasi. “Abbiamo deciso di supportare l'apertura delle liste e di dare a tutti gli elettori l'opportunità di scegliere l'entità politica e di esprimere la sua preferenza per il deputato incluso nella lista dell'entità politica. È una decisione che riflette la convinzione che l'apertura delle liste coincida con il desiderio di una grande massa di cittadini che va oltre la maggioranza e la minoranza al potere”, ha dichiarato Rama.(Alt)