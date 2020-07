Camera: Crippa (M5s), 80 milioni di euro a sanità e popolazioni colpite da sisma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Davide Crippa, rileva: "Siamo entrati in Parlamento per tutelare gli interessi dei cittadini e per eliminare gli sprechi. Ad esempio, da quanto siamo stati eletti, dal 2013 - continua il parlamentare su Facebook -, il bilancio della Camera ha sempre chiuso in attivo ed abbiamo risparmiato, complessivamente, 450 milioni. La prossima settimana andrà in Aula il bilancio di Montecitorio, che sarà approvato a fine mese, con un risparmio di ben 80 milioni. Denaro che sarà destinato alle popolazioni colpite dal terremoto e al personale sanitario che ha combattuto contro il coronavirus". (segue) (Rin)