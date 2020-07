Camera: Crippa (M5s), 80 milioni di euro a sanità e popolazioni colpite da sisma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del M5s, poi, prosegue: "Infatti 40 milioni di euro arriveranno alle popolazioni del centro Italia, duramente colpite dal sisma, e gli altri 40 milioni saranno destinati al fondo, istituito ad hoc, dal decreto Cura Italia, per il riconoscimento delle gratifiche verso tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato con generosità sul fronte della lotta al Covid. E' il minimo che possiamo fare per la collettività e per i cittadini dei quali siamo i rappresentanti nelle istituzioni". Per Crippa, "sono atti dovuti. Noi del Movimento continuiamo volontariamente a tagliarci gli stipendi e alla Camera siamo riusciti ad abolire il vergognoso privilegio dei vitalizi. Questa è la buona politica. Questo significa avere rispetto per chi ci ha votato: lavorare nelle istituzioni come servizio. Ringrazio - conclude il deputato pentastellato - il presidente Fico e l'Ufficio di presidenza che hanno reso possibile tutto ciò, grazie all'oculata gestione che ha fruttato questo risparmio". (Rin)