Finanza: Mef, per primo collocamento Btp futura oltre 6 miliardi di euro per più di 174.000 contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia e delle Finanze comunica, in una nota, i risultati della prima emissione del Btp Futura, il primo titolo di Stato dedicato esclusivamente al risparmiatore retail, con scadenza a 10 anni, dedicato al finanziamento della ripresa post Covid. Per il nuovo titolo, che ha godimento 14 luglio 2020 e scadenza 14 luglio 2030, è confermata la serie dei tassi cedolari annui nominali definitivi, pagati su base semestrale, pari rispettivamente a 1,15 per cento per i primi quattro anni, 1,30 per cento per i successivi tre anni e 1,45 per cento per i restanti tre anni di vita del titolo. Il regolamento dell'operazione si terrà lo stesso giorno del godimento del titolo. Sono stati conclusi - continua la nota - 174.318 contratti per un controvalore pari a 6.132,260 milioni di euro e l'importo emesso coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana) attraverso le due banche dealer Banca Imi S.p.a. e Unicredit S.p.a. durante il periodo di collocamento, che è iniziato il giorno 6 luglio 2020 e si è concluso alle ore 13 della giornata odierna, supportato anche dalle due banche co-dealer Banca Akros S.p.a. e Banca Sella Holding S.p.a. Durante il periodo di collocamento, dei 174.318 contratti conclusi sul Mot (il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana), circa il 64 per cento è stato di importo inferiore ai 20.000 euro, mentre se si considerano i contratti fino a 50.000 euro, si arriva circa all'89 per cento del totale. Il taglio medio dei contratti è stato di 35.179 euro. (segue) (Com)