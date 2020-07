Finanza: Mef, per primo collocamento Btp futura oltre 6 miliardi di euro per più di 174.000 contratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Mef, poi, aggiunge: "Sebbene le modalità di emissione non consentano di avere dati puntuali sulle caratteristiche degli investitori, dalle informazioni raccolte dai dealer, co-dealer ed altri intermediari, si può desumere che la partecipazione di investitori retail sia stata prevalente rispetto a quella del private banking (con una quota di rispettivamente 62 per cento e 38 per cento). All'interno della quota sottoscritta da investitori retail - spiega la nota -, si stima che circa il 69 per cento abbia inoltrato l'ordine attraverso le filiali delle reti bancarie (sia recandosi fisicamente in filiale sia inoltrando l'ordine a distanza), mentre circa il 31 per cento attraverso l'home banking. Circa il 60 per cento dei sottoscrittori del Btp Futura non aveva partecipato all'ultima emissione del Btp Italia, segnando, quindi, un importante incremento del coinvolgimento diretto dei risparmiatori italiani. Per quanto riguarda la ripartizione geografica degli ordini ricevuti - conclude la nota del dicastero dell'Economia e delle Finanze -, la quasi totalità degli ordini risulta provenire da investitori domestici (circa il 98 per cento). (Com)