Francia: Consiglio di Stato, Parigi intervenga su inquinamento altrimenti rischia multa da 10 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia il Consiglio di Stato ha imposto al governo di prendere misure volte a ridurre l'inquinamento, annunciano una sanzione di 10 milioni di euro per ogni semestre di ritardo. L'esecutivo "non ha ancora preso le misure richieste per ridurre l'inquinamento in otto zone di Francia", si legge in un comunicato. I livelli di diossido d'azoto sono ancora troppo alti a Grenoble, Lione, Marsiglia-Aix,Reims, Strasburgo e Tolosa, così come quelli delle particelle fini a Fort-de-France, in Martinica. Parigi, invece, presenta entrambi i problemi. La sanzione decisa, si legge nella nota, è "la più elevata che sia mai stata imposta per obbligare lo Stato ad eseguire una decisione presa dal giudice amministrativo".(Frp)