Libano: Bachelet (Ohchr), la crisi economica è fuori controllo

- La spirale della crisi economica nel Libano sta sfuggendo di mano. E' questo l'allarme lanciato oggi da Michelle Bachelet, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), che ha chiesto riforme urgenti da parte dell'esecutivo di Beirut, abbinate al sostegno internazionale per prevenire ulteriore caos. Lo riferisce una nota stampa. Il tessuto sociale del Paese è a rischio in quanto le popolazioni vulnerabili sono minacciate dall'estrema povertà. "Questa situazione sta rapidamente sfuggendo al controllo. Molte persone già indigenti non hanno accesso al cibo come conseguenza diretta di questa crisi", si legge nella nota. "L'allarme è stato lanciato e dobbiamo rispondere immediatamente prima che sia troppo tardi", ha aggiunto Bachelet. Ormai dall'estate scorsa il paese dei cedri sta affrontando la sua peggiore crisi economica dopo la guerra civile del 1975-1990. Decine di migliaia di libanesi hanno perso il lavoro o non ricevono lo stipendio. Inoltre, una carenza di dollari sul mercato ha fatto crollare il valore della lira libanese, generando un'inflazione a spirale. Bachelet ha affermato che un elevato tasso di disoccupazione spingerebbe alla povertà e all'indebitamento, con "gravi implicazioni" per un paese con fragili reti sociali. (Res)