Brasile: settore servizi cala 19,5 per cento a maggio, rispetto allo scorso anno

- Il volume d'affari del settore dei servizi in Brasile ha registrato una contrazione dello 0,9 per cento a maggio, rispetto al mese precedente, e del 19,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), evidenziando che si tratta del quarto calo mensile consecutivo. Complessivamente nei primi cinque mesi dell'anno il settore registra una contrazione pari al 7,6 per cento. Secondo l'Ibge il calo è dovuto all'impatto generato dalla pandemia di coronavirus sull'economia. "La contrazione dello -0,9 per cento conferma lo scenario molto sfavorevole per il settore dei servizi definito nei mesi scorsi. Tuttavia, pur negativo, il risultato di maggio è incoraggiante se paragonato con la contrazione dell'11,9 per cento registrata ad aprile, segnando il risultato peggiore nelle serie storiche", si legge in un comunicato. Negli ultimi 12 mesi, fino a maggio 2020, il settore registra una perdita del 2,7 per cento. (Brb)