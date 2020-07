Regno Unito, in arrivo regole più severe per obbligare i cittadini a indossare la mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che il governo potrebbe introdurre regole più severe per obbligare i cittadini a indossare mascherine protettive in pubblico. In un intervento in risposta ad una serie di domande del pubblico britannico, Johnson ha dichiarato che "bisogna essere più rigidi nell'insistere che le persone indossino coperture facciali nei luoghi chiusi, sui mezzi di trasporto e nei negozi, dove si incontrano con persone con le quali non verrebbero a contatto normalmente". Rispondendo ad una domanda riguardante i sussidi statali per il settore manifatturiero, il premier ha ricordato che gli impiegati del settore sono una risorsa fondamentale per il paese. "La cosa migliore che possiamo fare è rimettere l'industria manifatturiera in movimento", ha detto Johnson.Toccando il tema delle università, Johnson ha notato che gli istituti hanno dovuto informare gli studenti che gran parte delle lezioni si terranno online. "La cosa migliore per le università è tornare alla normalità il prima possibile. Per permettere al settore di prosperare, dobbiamo riportare le cose ad una situazione di normalità. Vorrei che le università riaprissero in autunno, così come le scuole", ha dichiarato Johnson. Il premier ha aggiunto che il governo non introdurrà una seconda quarantena a meno che non sia strettamente necessario, e che cercherà di introdurre misure restrittive a livello locale in caso si presentino nuovi focolai. "Durante l'inverno dovremo veramente stare attenti, ci saranno le influenze, e il rischio che il virus compaia di nuovo", ha detto Johnson. (Rel)