Editoria: conclusa prima edizione premio letterario Ambasciatori presso la Santa Sede 2020

- Si è conclusa la prima Edizione del Premio letterario degli Ambasciatori presso la Santa Sede con la premiazione del libro “Il capitalismo e il sacro” di Luigino Bruni, professore ordinario di Economia politica presso l’Università Lumsa di Roma, pubblicato nella collana “Pagine prime”, edita da Avvenire e da Vita e Pensiero. Lo riferisce un comunicato stampa dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede. Su invito dell’ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Pietro Sebastiani, e dell’ambasciatore dell'Unione Europea presso la Santa Sede Jan Tombiński, rispettivamente vice presidente e presidente della giuria del premio letterario, la cerimonia di premiazione si è svolta ieri nel chiostro e giardino di Palazzo Borromeo, sede dell’ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, in formato molto ristretto nel rispetto delle misure di prevenzione da Covid-19. Come riferisce la nota dell’ambasciata d’Italia, la pandemia e le sue conseguenze socioeconomiche hanno reso “Il capitalismo e il sacro” ancora più rilevante di quanto la giuria potesse immaginare nel momento in cui prese la sua decisione. “I valori della vita umana, delle relazioni interpersonali, del volontariato e dei vincoli familiari sono stati ulteriormente amplificati durante il periodo di confinamento”, riferisce la nota. Nel suo libro, Bruni contrappone al culto del capitalismo i valori di una "economia della Bibbia" ed illustra, basandosi su estratti della Bibbia stessa, comportamenti economici coerenti con i valori cristiani. La gratuità dell’impegno, i gesti volontari, il dono e la dimensione interpersonale erano centrali per i protagonisti della Bibbia. Alla cerimonia di premiazione erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Politiche sociali, Stanislao di Piazza, Paolo Ruffini, prefetto del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, suor Alessandra Smerilli, consigliere dello Stato della Città del Vaticano, Marco Tarquinio, direttore di “Avvenire”, Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale del dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, monsignor Massimiliano Boiardi del desk Unione Europea della Segreteria di Stato della Santa Sede, padre Bernard Ardura, presidente del pontificio comitato per le Scienze Storiche, don Antonio Appella del pontificio consiglio della Cultura, Paolo Ambrosini, presidente dell’Associazione librai italiani (Ali).(Com)