Sanità: lunedì dibattito on line organizzato dalla Fp Cgil su Rsa e assistenza sanitaria

- Le condizioni di lavoro nelle Rsa del Lazio, raccontate dagli operatori sanitari che vi operano. Il 13 luglio alle 16, in diretta Facebook dalla pagina della Fp Cgil di Roma e Lazio, il dibattito con lavoratori e rappresentanti istituzionali, per una riflessione complessiva sul sistema delle Rsa e dell'assistenza sanitaria territoriale, a partire dal lavoro. "Dopo l'emergenza Covid - annuncia una nota del sindacato - si è resa indispensabile rivedere l'organizzazione della rete territoriale di assistenza sanitaria a partire dalle residenze sanitarie per anziani, in grandissima parte, come le lungodegenze, le strutture riabilitative e gli hospice, affidate a strutture private accreditate, e risolvere rapidamente le criticità su condizioni di lavoro, tenuta occupazionale e qualità dei servizi". "L'interlocuzione aperta con Cisl e Uil con la Regione Lazio deve arrivare rapidamente a soluzioni condivise e tangibili, per il lavoro e per i servizi. Nel giorno in cui si aprirà il tavolo nazionale per superare la vergogna del contratto nazionale di riferimento, l'Aiop Rsa, 8 anni fa rinnovato senza la firma di Cgil Cisl Uil per l'inaccettabile arretramento su livelli retributivi e diritti, la Fp Cgil di Roma e Lazio si confronta con lavoratori e istituzioni per mettere in fila tutti i temi collegati alla gestione delle strutture e al lavoro nelle Rsa", dichiara il segretario generale Fp Cgil Roma e Lazio, Giancarlo Cenciarelli. "In emergenza Covid, gli operatori sanitari e tutti i lavoratori coinvolti hanno garantito ogni giorno assistenza ai pazienti in condizioni critiche, mettendo seriamente a rischio la loro stessa salute", prosegue. (segue) (Com)