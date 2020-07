Brasile: l'inflazione aumenta 0,26 per cento a marzo, dopo due mesi di deflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice nazionale dei prezzi al consumo (Ipca), considerato l'inflazione ufficiale del paese, si è attestato allo 0,26 per cento a giugno 2020, dopo aver fatto registrare una deflazione nei mesi di maggio (-0,38) e aprile (-0,31). Lo riporta l'Istituto Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge). Con il risultato di giugno, l'Ipca ha accumulato un'inflazione dello 0,10 per cento nell'anno e del 2,13 per cento negli ultimi 12 mesi fino a giugno. Secondo l'Ibge il risultato dell'Ipca è stato principalmente influenzato dagli aumenti di prezzi nel gruppo composto da prodotti alimentari e bevande, a causa dell'inflazione di prodotti quali carne (1,19 per cento), latte a lunga conservazione (2,33 per cento), riso (2,74 per cento), fagioli carioca (4,96 per cento) e formaggio (2,48 per cento). Anche il settore trasporti ha avuto un impatto importante sull'Ipca di giugno a causa dei prezzi più elevati per articoli come benzina (3,24 per cento), etanolo (5,74 per cento), gas per veicoli (1 per cento) e diesel (0,04 per cento). (segue) (Brb)