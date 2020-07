Brasile: l'inflazione aumenta 0,26 per cento a marzo, dopo due mesi di deflazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 6 luglio, nel bollettino di mercato della Banca centrale brasiliana "Focus" risultato di un sondaggio effettuato tra oltre 100 istituzioni finanziarie del paese ogni settimana, l'inflazione è stata stimata per il 2020 all'1,63 per cento, molto al di sotto dell'obiettivo di inflazione fissato dal Consiglio monetario nazionale (Cmn) della Banca centrale (Bc) per quest'anno, pari al 4 per cento con una tolleranza tra il 2,5 per cento e il 5,5 per cento. Il tasso di inflazione resta nei margini stabiliti nonostante la Banca centrale nel tentativo di dare respiro all'economia abbia tagliato il tasso di interesse di base dell'economia (Selic), passato al nuovo minimo storico del 2,25 per cento lo scorso 17 giugno. Nel 2019 l'inflazione aveva chiuso in aumento del 4,31 per cento, di poco al di sopra del centro dell'obiettivo per l'anno, che era del 4,25 per cento. (Brb)