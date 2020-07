Autostrade: Landini (Cgil), mi auguro aumento presenza pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In due anni sono riusciti a fare il ponte ma non hanno ancora affrontato il problema di chi deve gestirlo, che ci sia una contraddizione è evidente. Dal punto di vista dei lavoratori mi auguro che possano raggiungere un'intesa, che ci sia eventualmente anche una presenza pubblica mi sembra un punto importante". Lo ha affermato a Skytg24 il segretario generale della Cgil Maurizio Landini rispondendo a una domanda sul contenzioso tra il governo a Aspi sulla concessione autostradale. "C'è la necessità che riprendano gli investimenti, che ci sia il lavoro, che si abbassino le tariffe e da un certo punto di vista che ci sia un aumento della presenza pubblica, perché con le tariffe abbiamo bisogno di fare quegli investimenti di manutenzione su tutte le reti stradali che in questi anni sono stati fatti poco e male", ha aggiunto. (Rin)