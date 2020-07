Viabilità: da lunedì 13 chiusure per lavori su A8 Milano - Varese e su diramazione Gallarate-Gattico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società autostrade annuncia chiusure per lavori di pavimentazione in orario notturno sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Nel dettaglio, sulla A8 Milano-Varese nelle due notti consecutive di lunedì 13 e martedì 14 luglio, con orario 21.00-6.00, per chi proviene sia da Milano sia da Varese, sarà chiuso l'allacciamento con la Diramazione Gallarate Gattico D08. In alternativa, per chi proviene da Milano, il consiglio è di uscire alla stazione di Gallarate, immettersi sulla SS33 del Sempione e seguire le indicazioni stradali per la SP49 fino allo svincolo di Besnate. Per chi proviene da Varese, invece, uscire alla stazione di Solbiate Arno, percorrere la SP26 e la SP49 fino allo svincolo di Besnate. Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattino, dalle 21.00 di mercoledì 15 alle 6.00 di venerdì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, con contestuale chiusura dell'area di servizio "Verbano ovest" situata all'interno del suddetto tratto. n alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Sesto Calende Vergiate, seguire le indicazioni autostradali lungo la SS33 del Sempione fino allo svincolo di Besnate o di Gallarate ovest. (segue) (Com)