Viabilità: da lunedì 13 chiusure per lavori su A8 Milano - Varese e su diramazione Gallarate-Gattico (2)

- Dalle 21.00 di mercoledì 15 alle 6.00 di giovedì 16 luglio, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata verso la A26 Genova Voltri Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Castelletto Ticino. Nelle due notti consecutive di giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con orario 21.00-6.00, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, sia verso Milano sia in direzione di Varese. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, si potrà proseguire sulla SP26 verso Varese, con rientro sulla A8, dallo svincolo di Solbiate Arno, oppure immettersi sulla SS33 del Sempione ed entrare sulla A8 dalla stazione di Gallarate. Nelle due notti consecutive di giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con orario 21.00-6.00, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Sesto Calende Vergiate. (Com)