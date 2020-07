Lavoro: Inps, al 7 luglio pagate 7,3 milioni di prestazioni di Cassa integrazione su 7,6 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 7 luglio scorso, il numero di Casse integrazioni pagate direttamente dall’Istituto nazionale di previdenza sociale è di circa 7,3 milioni, su un totale di circa 7,6 milioni. Lo rende noto l'Inps. Il numero di lavoratori che non ha ancora percepito almeno un pagamento, sulle domande presentate entro il 31 maggio, è di 9.850. Sulla base di domande regolarmente presentate dopo il 31 di maggio - spiega la nota - sono in attesa di essere pagati 165.576 lavoratori, che tuttavia hanno già ricevuto almeno un pagamento riferito a integrazioni mensili di periodi precedenti (sr41 ricevuti fino al 31 maggio). In ragione di questo, sulla base delle domande regolarmente presentate, i lavoratori che non hanno ricevuto almeno un pagamento al 7 luglio sono 89.004, per la maggior parte (79.154) sono domande ricevute a giugno. Nel complesso, al 7 luglio 2020, in relazione alle denunce prevenute sino al giorno precedente, l’Inps ha perfezionato il pagamento delle integrazioni salariali nei confronti di 3.031.495 lavoratori su 3.120.499, pari al 97,1 per cento degli aventi diritto. (segue) (Com)