Lavoro: Inps, al 7 luglio pagate 7,3 milioni di prestazioni di Cassa integrazione su 7,6 milioni (2)

- Rispetto alle autorizzazioni - continua l'Inps - su 1.334.905 domande presentate al 31 maggio, sono giacenti 22.965 non autorizzate a causa di interlocuzione con aziende, ovvero l’1,8 per cento di giacenze contro un autorizzato del 98,2 per cento. Le domande totali presentate al 9 luglio sono 1.570.042. Le domande autorizzate sono 1.380.700 pari al 92,6 per cento delle domande regolari. Sono ancora da definire e in corso di accertamento 109.853 domande - conclude la nota -, la maggior parte delle quali presentate quindi a giugno e luglio. (Com)