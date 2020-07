Lavoro: Landini (Cgil), prorogare blocco licenziamenti per tutto 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo chiedendo al governo di prorogare il blocco dei licenziamenti per tutto il 2020 e di estendere gli ammortizzatori sociali". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenendo a Skytg24. "Siccome sappiamo che non si vive solo di ammortizzatori sociali, diciamo che, mentre si fanno questi provvedimenti per proteggere il paese, i lavoratori e le imprese, è necessario adesso già da luglio avviare una discussione sia per riforma strutturale degli ammortizzatori sociali ma soprattutto per fare gli investimenti e per far ripartire il lavoro", ha chiarito.(Rin)