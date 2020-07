Ue: Commissione accoglie con favore inclusione di Bulgaria e Croazia in Meccanismo di cambio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea accoglie con favore la decisione di includere il lev bulgaro e la kuna croata nel Meccanismo di cambio II (Erm II) e la decisione del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) sulla stretta cooperazione con entrambi i paesi, "che segna il loro ingresso nell'Unione bancaria". Lo riferisce la stessa Commissione con un comunicato. "La decisione dell'Erm II rappresenta una pietra miliare per la Bulgaria e negli sforzi della Croazia di aderire all'area dell'euro. Entrambi gli Stati membri devono ora partecipare al meccanismo senza gravi tensioni e, in particolare, senza svalutare il loro tasso centrale valutario rispetto all'euro di propria iniziativa, per almeno due anni prima che possano qualificarsi per adottare l'euro. La Commissione continuerà a incoraggiare e sostenere gli sforzi delle autorità bulgare e croate per completare il processo di adesione all'area dell'euro", sottolinea la Commissione. “L'euro è un simbolo tangibile di unità europea, prosperità e solidarietà. Questa decisione riconosce le importanti riforme economiche già intraprese da Bulgaria e Croazia, confermando al contempo l'attrattiva costante della moneta unica europea. Continueremo a sostenere entrambi i paesi mentre intraprendono i passi successivi e finali verso l'adesione all'area dell'euro", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. (segue) (Beb)