Ue: Commissione accoglie con favore inclusione di Bulgaria e Croazia in Meccanismo di cambio (2)

- Da parte sua, Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo per un'economia che lavora per le persone, ha dichiarato di essere "lieto di accogliere la Bulgaria e la Croazia come membri del Meccanismo di cambio II, un'importante pietra miliare sulla strada per l'adozione dell'euro come valuta nazionale. Entrambi i paesi - ha sottolineato - hanno lavorato duramente per arrivare a questo punto, anche nel mezzo della pandemia di coronavirus. È una testimonianza dell'attrattiva della nostra moneta comune - ancora relativamente giovane ma di grande successo a livello globale. Buone notizie per Bulgaria, Croazia e per l'intera area dell'euro". Paolo Gentiloni, commissario per l'Economia, ha dichiarato: “La Bulgaria e la Croazia hanno compiuto enormi sforzi per prepararsi all'entrata nell'Erm II e nell'Unione bancaria. Oggi, questi sforzi hanno dato i loro frutti. In un momento di crisi e incertezza, questa decisione invia un messaggio di fiducia nell'euro e chiarezza sul fatto che Bulgaria e Croazia saranno i prossimi paesi a cui aderire. Mentre fanno questo passo fondamentale verso la nostra moneta comune, noi europei facciamo un nuovo passo verso un'Unione sempre più vicina". (segue) (Beb)