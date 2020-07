Ue. Landini (Cgil) su Mes, fondi vanno presi e spesi bene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, ha chiarito ai microfoni di Skytg24 che per quanto riguarda il Mes "i soldi sulla sanità, visto che non ci sono condizioni, ci sono tassi agevolati e costano meno di altre forme di finanziamento, per noi vanno presi e vanno spesi". Il punto vero "di cui bisogna discutere adesso - ha aggiunto - è come vengono spesi. L'esperienza del Covid ci pone il problema che bisogna investire sul territorio, sull'assistenza domiciliare e sulla prevenzione. Penso che quei soldi vadano spesi anche per fare assunzioni e aumentare l'occupazione nella sanità pubblica". (Rin)