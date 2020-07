Morricone: De Vito (M5s), consiglio straordinario il 17 luglio dedicato al maestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "D'intesa unanime con la Conferenza dei presidenti dei gruppi - che si è svolta nel pomeriggio di oggi - si è stabilito che, dalle 11 alle 13 di venerdì 17 luglio, l'Aula Giulio Cesare ospiterà il Consiglio tematico dedicato a Ennio Morricone durante il quale verrà votato l'atto per l'intitolazione dell'Auditorium Parco della Musica al grande compositore recentemente scomparso". E' quanto dichiara, in una nota, il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito (M5s). "Alla cerimonia parteciperanno, oltre alla famiglia Morricone, alcuni ospiti e amici del maestro che ne ricorderanno la carriera omaggiandone la figura", conclude De Vito. (Com)