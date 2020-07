Fase 3: Gadda (Iv), proroga smart working? Ma sveltire pratiche in uffici pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Italia viva, Maria Chiara Gadda, sottolinea che "se il presidente Conte intende prolungare lo smart working fino a fine anno, come forma precauzionale, faccia anche in modo che i servizi della Pubblica amministrazione non subiscano ulteriori rallentamenti e tornino pienamente operativi. Occorre sveltire le pratiche negli uffici pubblici, troppo spesso ancora oggi i cittadini - prosegue la parlamentare in una nota -, gli imprenditori e le famiglie si sentono rispondere che causa smart working le cose vanno a rilento". L'esponente di Iv, poi, segnala: "Pensiamo anche agli sportelli Inps, rimasti chiusi a lungo e ancora oggi in alcune zone non accessibili. Il presidente Conte e la ministra Dadone avviino delle verifiche per sincerarsi che tutti i servizi al cittadino, anche negli enti locali, possano riprendere a pieno anche con altri sei mesi di smart working". (Com)