Medio Oriente: quotidiano saudita “Arab News” lancia edizione in francese guidata da una giornalista libanese

- Il quotidiano panarabo di proprietà saudita “Arab News”, uno dei principali in lingua inglese in Medio Oriente, ha lanciato una nuova edizione digitale in lingua francese in un momento in cui il coronavirus sta pesando pesantemente sull'industria dei media. La nuova edizione sarà curata dalla giornalista libanese Randa Takieddine. Questa edizione è la terza del suo genere nel quotidiano saudita che ha lanciato “Arab News Pakistan” nel 2018 e “Arab News Japan” nel 2019 con l’obiettivo di rafforzare l'immagine internazionale dell'Arabia Saudita. Il lancio dell’edizione in francese è stato ritardato a causa della pandemia di coronavirus che ha cambiato l'ambiente imprenditoriale ma ha anche inavvertitamente fornito un'ancora di salvezza per l'edizione francese che ha beneficiato dei fondi per la celebrazione del 45mo anniversario del quotidiano cancellata a causa della pandemia. giornale che è stata cancellata. “Arab News” fa parte del Gruppo saudita di ricerca e marketing (Srmg), che raccoglie altre quindici testate. Dopo aver ottenuto il via libera, il gruppo ha avuto solo sei settimane per progettare l'edizione prima del suo lancio il 14 luglio, festa nazionale francese. L'edizione si rivolge alle 10 milioni di persone che vivono in Francia con origini marocchine, algerine e tunisine, nonché a un pubblico più ampio di persone di lingua francese interessate al mondo arabo. (Res)