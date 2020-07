Milano: radicalizzato Isis a gip, ho avuto sbandata per idee estremiste, ora mi sono allontanato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola "Issa" Ferrara, il 38enne arrestato mercoledì scorso a Milano per apologia e istigazione all'adesione all'Isis, ha ammesso al gip di Milano, Guido Salvini, di aver postato le immagini e i discorsi per istigare alcuni giovani a intraprendere la via della jihad. È quanto emerge dall'interrogatorio di garanzia che si è svolto oggi. "Ho avuto una sbandata per quelle idee estremiste", ha detto Ferrara, difeso dall'avvocato Domenico Mandalari, rispondendo alle domande del giudice rimarcando però di essersi "completamente allontanato dalle idee" dell'Isis che "è una setta fuori dall'Islam". "Mi rendo conto di aver sbagliato in quegli anni contribuendo alla diffusione di video, musiche e proclami molto pericolosi. L'ho fatto per entusiasmo e ingenuità ma ora sono lontano da quelle cose", ha aggiunto. Riguardo ai suoi viaggi tra il 2018 e il 2019 nei Paesi del Golfo, in particolare Qatar e Emirati Arabi Uniti, il 38enne avrebbe spiegato di essersi recato per "motivi religiosi" senza avere contatti "con ambienti estremisti" e di essersi sposato con rito musulmano con una donna somala conosciuta su un sito per matrimoni.(Rem)