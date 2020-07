Portogallo: sondaggio, Rebelo de Sousa verso riconferma come presidente della Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sei mesi dalla elezioni di gennaio 2021 per il nuovo presidente della Repubblica del Portogallo, il social-democratico Marcelo Rebelo de Sousa sarebbe riconfermato già al primo turno. E' quanto emerge da un sondaggio condotto Aximage per il "Jornal Económico", secondo il quale il 65 per cento degli intervistati voterebbe per l'attuale presidente della Repubblica, che raccoglierebbe il doppio dei consensi rispetto a tutti gli altri nomi presentati. L'ex eurodeputata socialista, Anna Gomes, che tuttavia non ha ancora confermato la sua candidatura, infatti, otterrebbe il 13 per cento delle preferenze, mentre André Ventura, deputato della formazione di estrema destra, Chega, non andrebbe oltre il 7 per cento. (Spm)