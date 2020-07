I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nigeria: presidente Buhari sospende capo dell’agenzia anticorruzione - Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha sospeso il capo della Commissione per i crimini economici e finanziari (Efcc, l'organismo anticorruzione del paese), Ibrahim Magu, indagato per presunta corruzione. In una dichiarazione diffusa oggi, il ministro della Giustizia nigeriano ha affermato che la sospensione di Magu consentirà "un'inchiesta senza impedimenti" sulla sua condotta. Il governo nigeriano non ha fornito dettagli delle accuse mosse a Magu, ma secondo quanto riporta la stampa locale il funzionario è indagato per presunti appropriazioni indebite di fondi e beni recuperati da funzionari corrotti. Lunedì scorso le autorità di Abuja avevano negato la notizia dell’arresto di Magu, affermando che era solo stato invitato a comparire davanti a un panel investigativo presidenziale per essere interrogato. Al direttore delle operazioni dell'Efcc, Mohammed Umar, è stato chiesto di farsi carico della commissione in attesa dell'esito dell'indagine. Magu è stato nominato responsabile dell’organismo nel 2015, quando il presidente Buhari è salito al potere con la promessa di combattere la corruzione endemica nel paese. Sotto la sua guida diversi politici di spicco, tra cui alcuni ex potenti governatori statali, sono stati incarcerati, ma diverse ombre hanno riguardato la gestione dei fondi recuperati dai funzionari corrotti. Il vicepresidente della Nigeria, Yemi Osinbajo, all'inizio di questa settimana ha negato le notizie di aver beneficiato illegalmente dei capitali recuperati. (Res)