I fatti del giorno – Europa

- Paesi Bassi: governo presenterà procedimento contro Russia per abbattimento MH17 - I Paesi Bassi presenteranno un procedimento contro la Russia presso la Corte europea dei diritti umani in merito all’abbattimento del volo MH17 in Ucraina orientale, nel luglio 2014. Lo ha annunciato oggi il governo olandese tramite un comunicato stampa, accusando direttamente le autorità di Mosca di coinvolgimento nella tragedia aerea, nella quale perirono 298 persone. Lo scorso 14 novembre, il gruppo investigativo congiunto (Jit) incaricato di portare avanti le indagini sul caso ha rilasciato una serie di intercettazioni telefoniche che rivelerebbero l’influenza delle autorità di Mosca sui ribelli filorussi accusati di aver abbattuto il volo MH17 di Malaysia Airlines mentre volava nei cieli dell'Ucraina orientale cinque anni fa. Gli investigatori hanno detto che i ribelli filorussi nell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk, che presumibilmente hanno lanciato il missile, erano stati in stretto contatto con le autorità di Mosca molto più di quanto ipotizzato. (segue) (Res)