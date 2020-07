I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grecia: parlamento approva legge sulla sicurezza tra le proteste di piazza e dell’opposizione - Il parlamento greco ha approvato nella tarda serata di ieri un disegno di legge sulla sicurezza che regola le manifestazioni pubbliche, mentre migliaia di persone erano in marcia nel centro di Atene proprio in segno di protesta contro la legge. Il ministero per la Protezione dei cittadini ha presentato il provvedimento nel tentativo di regolare le manifestazioni che, ad avviso del governo, causano frequenti ripercussioni nella vita pubblica. La nuova legge prevede meno spazio in strada per le proteste minori e dà alla polizia la facoltà di vietare alcuni assembramenti per motivi di sicurezza. Il disegno di legge è stato votato da 187 parlamentari, mentre contro si sono schierati Syriza, il Partito Comunista di Grecia (Kke) e MeRA25. Durante la votazione, circa 10 mila manifestanti si sono radunati fuori dal Parlamento esponendo striscioni con su scritto “mani libere dalle dimostrazioni". Scontri si sono registrati tra gruppo di manifestanti e le forze dell’ordine che hanno fatto ricorso a lacrimogeni. “La libertà di protesta di una persona è preziosa quanto la libertà di un'altra persona di raggiungere l'ospedale, il suo lavoro, la sua casa", ha dichiarato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis intervenendo in parlamento a difesa del provvedimento. Le nuove regole mirano a sostituire un decreto della Giunta militare del regime dei colonnelli del 1971 che limitava gli assembramenti. I partiti di opposizione accusano il governo di agire preventivamente per annullare qualsiasi opposizione a possibili ricadute della pandemia di coronavirus. (segue) (Res)