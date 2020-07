I fatti del giorno – Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Podemos e Vox votano contro risoluzione Ue su divieto ingresso funzionari Venezuela - La sessione plenaria del Parlamento europeo ha approvato con un'ampia maggioranza (487 voti) una risoluzione che impedisce l'ingresso o il transito negli Stati membri di alti funzionari del regime di Nicolas Maduro sanzionati dall'Ue con il voto contrario dei partiti spagnoli Unidas Podemos, Vox, Sinistra Repubblicana di Catalogna e Uniti per la Catalogna. Nel testo si evidenzia la grave crisi in Venezuela caratterizzata da "massicce violazioni dei diritti umani", oppressione politica, corruzione e violenza che metterebbero in pericolo la vita dei cittadini, costretti a fuggire dal Paese. Con questa risoluzione il Parlamento europeo ha ribadito anche il sostegno a Juan Guaido come presidente legittimo dell'Assemblea nazionale e presidente ad interim del Paese. (segue) (Res)