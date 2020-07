I fatti del giorno – Europa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brexit: Barnier a deputato Francois, richieste Ue sono state accettate nell'Accordo di recesso - Il capo negoziatore per la Brexit dell'Ue, Michel Barnier, ha ricordato al deputato britannico del Partito conservatore Mark Francois che le richieste dell'Unione europea riguardo agli accordi per la Brexit sono state votate dai deputati britannici, tra i quali lo stesso Francois. Lo riporta il quotidiano britannico "Independent". Francois è il direttore del Gruppo di ricerca europea, favorevole ad una cosiddetta "Brexit dura". Il deputato del Partito conservatore ha precedentemente scritto a Barnier, esortandolo a rinunciare alle sue "richieste irragionevoli". Il capo negoziatore dell'Ue ha risposto notando come queste richieste – in particolare il rispetto delle regole dell'Ue e il ruolo della Corte di giustizia europea – siano entrambe state accettate dal premier del Regno Unito, Boris Johnson, nei primi stadi dei negoziati. "Sono state successivamente votate dalla Camera dei Comuni, della quale tu fai parte, nell'ambito dell'Accordo di recesso", ha scritto Barnier. Il capo negoziatore dell'Ue ha aggiunto che "tutto ciò che viene richiesto è che il Regno Unito rispetti gli impegni presi nella Dichiarazione politica. Un compromesso è ancora possibile, nonostante il tempo a disposizione sia poco, sempre per una scelta del tuo governo". (Res)