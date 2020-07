I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: presidente Assemblea costituente positivo a coronavirus - Il presidente dell'Assemblea nazionale costituente (Anc) del Venezuela, Diosdado Cabello, è risultato positivo al test del nuovo coronavirus. Lo ha confermato il presidente Nicolas Maduro dopo che lo stesso Cabello, numero due del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), aveva riferito di alcuni sintomi che lo avevano portato a fare accertamenti. "Diosdado Cabello mi ha appena riferito di essere positivo alle prove cui si è sottoposto", ha detto Maduro durante un discorso trasmesso in diretta televisiva. "Sono sicuro che con la tua forza morale e del nostro Santo José Gregorio Hernandez, ne uscirai", ha augurato il presidente. Nei giorni scorsi il presidente dell'organo legislativo aveva riportato sintomi di allergia e rinunciato alla consueta trasmissione settimanale "Con el Mazo Dando", appuntamento televisivo in cui il politico - entrato ora in isolamento - dà prova della sua verve polemica. (segue) (Res)