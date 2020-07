I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlc: Tim Brasil, non escluse forniture Huawei da gare in Brasile - Ad oggi, "al contrario di quanto divulgato di recente", Tim Brasil non ha escluso la cinese Huawei dalla lista dei possibili fornitori per i servizi 5G nel paese sudamericano. Lo riferisce la stessa compagnia precisando, con una nota ad "Agenzia Nova", che la scelta dei potenziali fornitori deve in realtà essere ancora effettuata. "Tim Brasil fa sapere che, al contrario di quanto divulgato recentemente, ancora non ha definito i fornitori di apparecchiature per il sistema 5G. L'impresa farà il suo processo di acquisti sempre ispirandosi a criteri di alta qualità e prezzi competitivi, seguendo le regole definite dalle istituzioni brasiliane", prosegue la nota. Secondo indiscrezioni rilanciate ieri dai media internazionali, la compagnia avrebbe escluso Huawei da una gara d'appalto per apparecchiature 5G in preparazione in Italia e in Brasile. La sigla, secondo quanto riportavano fonti a conoscenza del tema, avrebbe compreso altri fornitori come Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Networks. (segue) (Res)