- India-Cina: confini contesi, parti ribadiscono che garantiranno disimpegno militare “completo” - Si è tenuta oggi la 16ma riunione del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-China sugli affari di confine (Wmcc). Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. La delegazione indiana è stata guidata dal sottosegretario aggiunto degli Esteri Naveen Srivastava e quella cinese dal direttore generale del dipartimento degli Affari oceanici e di confine del ministero degli Esteri, Hong Liang. Le parti hanno richiamato gli accordi tra i rispettivi ministri degli Esteri, Subrahmanyam Jaishankar e Wang Yi, del 17 giugno, e tra i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang, del 5 luglio. È stato ribadito che “entrambe le parti garantiranno un completo disimpegno delle truppe lungo la line di controllo effettiva (Lac) e una de-escalation dalle aree di confine India-Cina per un pieno ripristino della pace e della tranquillità” in base agli accordi e ai protocolli esistenti. Le parti hanno anche concordato che “per lo sviluppo globale delle relazioni bilaterali è essenziale mantenere una pace e una tranquillità durevoli nelle aree di confine”. Le delegazioni hanno esaminato la situazione ai confini e “i progressi nel processo di disimpegno in corso lungo la Lac nel settore occidentale” e hanno concordato che è necessario “attuare sinceramente l’intesa raggiunta dagli alti comandanti”, che torneranno a incontrarsi “presto” per “discutere ulteriori passi in modo da garantire il completo disimpegno e la distensione progressiva in modo tempestivo”. Infine, è stato convenuto di mantenere aperta la comunicazione sia a livello militare che diplomatico, anche con un’altra riunione del Wmcc “nel prossimo futuro”. (segue) (Res)