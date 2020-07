© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: Uttar Pradesh, ricercato Dubey ucciso dalla polizia - Vikas Dubey, il ricercato arrestato ieri in India dopo una lunga caccia all’uomo, è stato ucciso oggi dalla polizia. Secondo la ricostruzione fornita da un comunicato della polizia di Kanpur, nello Stato dell’Uttar Pradesh, Dubey, dopo essere stato arrestato a Ujjain, nel vicino Madhya Pradesh, è stato trasportato oggi a bordo di un veicolo della Task force speciale (Stf) per essere trasferito a Kanpur; il mezzo si è ribaltato nei pressi di Bhaunti, nel distretto di Kanpur Nagar, e l’arrestato ha tentato di fuggire strappando la pistola a un agente rimasto ferito nell’incidente; la polizia gli ha intimato di arrendersi, ma Dubey ha iniziato a sparare e gli agenti hanno risposto al fuoco “per legittima difesa”. Dubey, rimasto ferito, è stato portato al Lala Lajpat Rai Hospital, dove è stato dichiarato deceduto. Nello stesso ospedale sono stati curati anche quattro agenti che hanno riportato ferite. L’incidente, secondo la stampa indiana, sarebbe stato causato dal terreno scivoloso in seguito a forti piogge. (segue) (Res)