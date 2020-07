© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: fronte pro-democrazia spinge per le primarie nonostante i rischi di violazione della legge sulla sicurezza - Il fronte politico pro-democrazia di Hong Kong sta spingendo per procedere con le primarie per le elezioni del Consiglio legislativo nonostante il governo abbia avvertito che il voto potrebbe violare la legge sulla sicurezza nazionale. Il segretario per gli Affari costituzionali e continentali, Erick Tsang, ha affermato che le primarie potrebbero violare le clausole sulla secessione, la sovversione e la collusione con forze straniere previste dalla nuova legge sulla sicurezza nazionale. Uno degli organizzatori delle primarie, Benny Tai, ha replicato dicendo che Tsang sta interpretando la legge arbitrariamente per servire uno scopo politico. Le primarie sono previste per questo fine settimana e la compagine filo-democratica spera di ottenere la maggioranza alle elezioni del Consiglio legislativo di Hong Kong (Legco), la cui settima legislatura inizierà il prossimo 6 settembre. In un'intervista con i giornali cinesi, Tsang ha affermato che le primarie potrebbero violare tre articoli nella nuova legge. L'articolo 20 stabilisce che gli atti che separano la regione amministrativa speciale di Hong Kong dalla Cina costituiscono un reato. L'articolo 22, sulla sovversione, vieta comportamenti che "interferiscono con il governo di Hong Kong nell'esercizio delle sue funzioni", mentre l'articolo 29 vieta la collusione con forze straniere nel manipolare le elezioni. (segue) (Res)