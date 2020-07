Ecuador: presidente Moreno completa ampio rimpasto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spinto dalle diverse dimissioni succedutesi nelle ultime settimane, il presidente dell'Ecuador, Lenin Moreno, ha portato a compimento l'ampio rimpasto di governo dando vita alla squadra con cui intende arrivare a fine mandato, nel 2021. Le elezioni presidenziali sono previste per il 7 febbraio. In settimana il governo aveva perso, tra gli altri, il vice presidente Otto Sonneholzner, il ministro degli Esteri José Valencia e il segretario per la Comunicazione, Gustavo Isch. Al titolare della diplomazia ecuadoriana, che ha lasciato per "motivi personali", subentra Luis Gallegos, rappresentante permanente del paese andino presso le Nazioni Unite. La comunicazione va a Caridad Vela, sesto funzionario che si avvicenda nell'incarico dall'inizio del governo Moreno. Al ministero del Lavoro, in sostituzione del dimissionario Luis Poveda, viene incaricato Andrés Isch. Avvicendamenti anche al ministero della Casa, dove Julio Recalde sostituisce Guido Macchiavello, e ad altre tre agenzie governative. (segue) (Brb)