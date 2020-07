Ecuador: presidente Moreno completa ampio rimpasto di governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così come vuole la Costituzione, Moreno ha ora a disposizione quindici giorni per proporre all'Assemblea nazionale una terna di possibili candidati a vice. Spetterà ai deputati, con maggioranza assoluta degli aventi diritto, eleggere il nome del nuovo numero due. Economista, 37 anni, Sonnenholzner è il terzo vicepresidente dell'era Moreno: Maria Alejandra Vicuna si era dimessa a novembre del 2018 a seguito di accuse di favorii economici a un suo collaboratore, da lei respinte. Prima di lei il posto era occupato da Jorge Glas, già vice del precedente capo dello stato, Rafael Correa, finito come questi nel mirino delle critiche di Moreno. Privato di tutte le cariche per presunte responsabilità in casi di corruzione, Glas è quindi finito agli arresti. (Brb)