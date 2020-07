Coronavirus: Aimi (FI), si sta diffondendo in Libia, bloccare subito sbarchi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Aimi, senatore e capogruppo in commissione Affari esteri per Forza Italia denuncia che il contagio di coronavirus "si sta rapidamente diffondendo in Libia, i dati sui positivi sono carenti ed è assolutamente inaccettabile che il governo non abbia ancora disposto l’azzeramento degli sbarchi, al pari di quanto avvenuto, per esempio, con il blocco dei voli dai Paesi extra-Schengen. Ormai - prosegue in una nota - è dimostrato che il coronavirus viaggia anche a bordo delle navi Ong che, indisturbate, continuano a far sbarcare irregolari sulle nostre coste. Il tutto, nel silenzio generale di un governo che, accecato dall’ideologia, non tenta nemmeno di mettere mano a politiche migratorie che sono completamente fuori controllo. La priorità, anzi, è per il governo lo smantellamento dei decreti sicurezza. Ho presentato una interrogazione al ministro dell’Interno - annuncia Aimi - affinché dica subito quali provvedimenti intenda assumere per fermare gli sbarchi dalla Libia. Al rischio di metterci in casa anche militanti dell’Isis, si sta aggiungendo pure un alto rischio sanitario, e non possiamo in alcun modo permetterlo. Il governo si assuma la responsabilità anche di questo disastro. Gli italiani ne trarranno poi le conseguenze politiche".(Com)