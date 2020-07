Coronavirus: in Lombardia 135 positivi, calano i ricoverati e crescono i guariti/dimessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati di oggi si caratterizzano per una nuova importante diminuzione dei pazienti Covid ricoverati nei reparti dei nostri ospedali, che scendono sotto quota 200, attestandosi a 190, 11 in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva rimangono 27 persone, 4 meno di ieri. Dei 135 casi positivi, 72 sono conseguenti alla positività al test sierologico. Nel complesso, i debolmente positivi sono 46". Lo dice l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera commentando i dati diffusi oggi da Regione Lombardia in merito alla diffusione del Coronavirus. Nel report diffuso da Palazzo Lombardia si comunica che sono 6 i decessi legati al covid oggi, contro i 5 di ieri. (Rem)