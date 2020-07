Coronavirus: Serbia, registrato il più alto numero di vittime in un giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 386 i nuovi casi di coronavirus registrati in Serbia nelle ultime 24 ore, mentre sono 18 le vittime confermate secondo i dati resi noti oggi dalle autorità sanitarie nazionali. Il numero di vittime è il più alto registrato finora in un giorno nel paese balcanico, secondo quanto sottolinea la stampa locale. Sono 370 le vittime registrate dall'inizio dell'epidemia, mentre sono 130 attualmente i pazienti che necessitano di respirazione assistita. I casi attivi in territorio serbo sono 3.339, mentre dall'inizio dell'epidemia i casi complessivi sono 17.728. La premier serba, Ana Brnabic, ha ribadito oggi di ritenere che la misura più efficace contro la diffusione del Covid-19 sia il divieto alla circolazione delle persone. L'Unità di crisi del governo, ha aggiunto, sta cercando di avere comunque "un approccio diverso" e di venire incontro alla popolazione con altre misure restrittive in alternativa al coprifuoco. L'Unità di crisi per il coronavirus del governo serbo ha stabilito ieri che non ci sarà un coprifuoco nel fine settimana a Belgrado, contrariamente a quanto annunciato il 7 luglio dal presidente Aleksandar Vucic. (segue) (Seb)