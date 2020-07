Coronavirus: Serbia, registrato il più alto numero di vittime in un giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stesso Vucic aveva precisato l'8 luglio che il coprifuoco rappresentava solo una proposta che sarebbe stata discussa dall'Unità di crisi. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio, subito dopo il primo annuncio di Vucic, la popolazione è scesa in strada per protesta a Belgrado e in altre città del paese. Nella giornata di ieri l'Unità di crisi ha deciso che saranno adottate altre misure restrittive a Belgrado, come il divieto di assembramento per più di 10 persone e il divieto oltre le 21 di riunirsi in locali e altri luoghi al chiuso fino alle 6 del mattino. Per i luoghi all'aperto e i locali con giardini il divieto parte dalle 23. Nei luoghi chiusi, inoltre, ci sarà spazio per una persona ogni 4 metri quadri. (segue) (Seb)