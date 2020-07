Coronavirus: Serbia, registrato il più alto numero di vittime in un giorno (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini che hanno avviato le proteste il 7 luglio, intervistati da alcune emittenti locali, hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi. Si sono svolte ieri per la terza serata consecutiva le proteste antigovernative, questa volta in maniera pacifica, contrariamente alle prime due sere. La stampa locale segnala che ieri sera solo nella capitale Belgrado si sono registrate alcune tensioni poi rientrate, provocate da parte di gruppi di estrema destra. Le manifestazioni si sono tenute ieri, oltre che nella capitale serba, anche a Novi Sad, Nis, Vranje, Vrsac, Kragujevac, Krusevac, Cacak, Bor, Leskovac e Zrenjanin. I manifestanti si sono seduti nelle piazze per simboleggiare la presa di distanza dai gruppi violenti che hanno provocato i disordini nelle sere precedenti. Alla manifestazione hanno partecipato anche i medici e gli infermieri degli ospedali Covid di Belgrado, che hanno denunciato la situazione delle strutture sanitarie "vicine al collasso". (segue) (Seb)