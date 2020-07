Coronavirus: Serbia, registrato il più alto numero di vittime in un giorno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata dell'8 luglio sono stati feriti negli scontri anche due leader dell'opposizione, quello del Movimento cittadino, Srdjan Trifunovic, e quello del movimento Dveri, Bosko Obradovic. Secondo un altro leader dell'opposizione, Dragan Djilas, le autorità al potere "hanno spedito degli hooligans" per attaccare fisicamente i leader d'opposizione presenti alle dimostrazioni. "E' vero che le autorità hanno inviato una squadra di hooligans con l'obiettivo di attaccare i leader dell'opposizione. Abbiamo anche dei testimoni che li hanno sentiti. Ci aspettiamo tutto questo e siamo pronti anche a cose peggiori nella lotta che non abbandoneremo", ha scritto Djilas su Twitter. Secondo il presidente Vucic, invece, oltre a estremisti di destra hanno partecipato e influito nei disordini anche "servizi segreti stranieri", mentre secondo il ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic "è chiaro che qualcuno vuole prendere il potere con la forza e contro la volontà del popolo" attraverso le manifestazioni di piazza. Lo stesso concetto è stato ribadito dal ministro della Difesa Aleksandar Vulin che ha parlato di un vero e proprio tentativo di "colpo di Stato". La Procura e il Difensore civico hanno intanto avviato delle indagini separate sulla base di due denunce per abusi e torture dopo la diffusione del video che mostra i poliziotti picchiare con i manganelli i cittadini seduti sulla panchina. (Seb)